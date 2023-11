WestRock Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Westrock-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 32,06 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 40,1 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25,08 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 36,59 USD, was einer Differenz von +9,59 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Westrock als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,85 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung" ist, der 93,64 beträgt. Daher wird die Aktie auch aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Westrock zeigt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. Somit ergibt sich für Westrock in diesem Punkt insgesamt eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Westrock-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,92 Prozent erzielt, was 4,01 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" von 15,91 Prozent liegt Westrock aktuell 4,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.