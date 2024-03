WestKam Gold wird immer uninteressanter …

Die Westkam Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,08 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,06 CAD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und daher charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Westkam Gold-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Westkam Gold-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso ist der RSI25 auf 100 Punkten, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Westkam Gold-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre WestKam Gold-Analyse vom 24.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich WestKam Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen WestKam Gold-Analyse.

WestKam Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...