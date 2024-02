Wesfarmers löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wesfarmers":

Wesfarmers, ein Unternehmen im Multiline-Einzelhandel, wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,62, während das Branchen-KGV bei 27,03 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wesfarmers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 52,43 AUD, 20,06 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 62,95 AUD. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt, mit einem Wert von 56,92 AUD, was einem Unterschied von +10,59 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird die Wesfarmers-Aktie aufgrund dieser Ergebnisse in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wesfarmers-Aktie beträgt 8,78 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 26,48 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Wesfarmers-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.