Wesfarmers Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Dividendenrendite der Aktie von Wesfarmers liegt derzeit bei 5,21 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel einen geringeren Ertrag von 3,23 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Wesfarmers in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Wesfarmers deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wesfarmers aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 13,04 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 25 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält die Wesfarmers derzeit ein "Gut"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 51,29 AUD, womit der Kurs der Aktie (57,04 AUD) um +11,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 53,12 AUD führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".