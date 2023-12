Wesfarmers Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Wesfarmers":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Wesfarmers wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 0,91 Punkten, was bedeutet, dass die Wesfarmers-Aktie als überverkauft eingestuft wird und ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Wesfarmers eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Wesfarmers mit einem Wert von 24,23 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung rund um die Aktien von Wesfarmers wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, sowie eine negative Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Abschließend betrachtet, weist Wesfarmers eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent auf, was 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Rentabilität als Investment.

Alles in allem zeigt die Analyse, dass Wesfarmers gemischte Bewertungen aufweist, mit positiven Einschätzungen hinsichtlich des kurzfristigen RSI, jedoch eher negativen Bewertungen im Hinblick auf die langfristige Stimmung und die Dividendenrendite.