Wesfarmers Aktie: Das gab es noch nie!

Das australische Unternehmen Wesfarmers wird derzeit kritisch unter die Lupe genommen. Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30 liegt, was bedeutet, dass die Börse derzeit 30,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Wesfarmers zahlt. Dies liegt 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Wesfarmers derzeit 8,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum entsprechenden Durchschnitt bei +23,59 Prozent liegt.

Die Dividendenpolitik von Wesfarmers wird von Analysten kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 3 liegt, was eine negative Differenz von -4,02 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel" darstellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Wesfarmers-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den Diskussionen und der Stimmungsänderung der Anleger zeigt sich keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Wesfarmers-Aktie derzeit kritisch betrachtet wird, insbesondere aufgrund des überbewerteten KGV und der negativen Bewertung der Dividendenpolitik.