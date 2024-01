Wesfarmers Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Wesfarmers":

Die technische Analyse zeigt, dass Wesfarmers derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 51,48 AUD, während der Aktienkurs bei 56,41 AUD um +9,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 53,69 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses um +5,07 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Wesfarmers beläuft sich auf 49,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 29,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um Wesfarmers hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf die Dividende weist Wesfarmers derzeit eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8.25 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Wesfarmers-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche.