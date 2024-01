Wesdome Gold Mines-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Wesdome Gold Mines-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,68 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 7,2 CAD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,75 CAD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,1 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Wesdome Gold Mines-Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Wesdome Gold Mines in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Wesdome Gold Mines diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Wesdome Gold Mines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,98 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,95 Prozent im Branchenvergleich für Wesdome Gold Mines. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie um 21,95 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.