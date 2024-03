Wesdome Gold Mines Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wesdome Gold Mines. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,5). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Wesdome Gold Mines-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 9,56 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -5,23 Prozent erzielen, da sie derzeit 10,09 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Schlecht". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 79,47, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" von 339 liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".