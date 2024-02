Wesdome Gold Mines Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Der Aktienkurs von Wesdome Gold Mines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,08 Prozent erzielt, was 66,62 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,53 Prozent, und Wesdome Gold Mines liegt aktuell 66,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wesdome Gold Mines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,69 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,01 CAD liegt, was einer Abweichung von +17,17 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs mit 8,04 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+12,06 Prozent). Daher erhält die Wesdome Gold Mines-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Wesdome Gold Mines in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, weist Wesdome Gold Mines derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.