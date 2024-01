Wesdome Gold Mines Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Derzeit wird die Stimmung rund um die Aktie von Wesdome Gold Mines sowohl von Analysten als auch von Investoren im Internet als neutral bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen nur eine mittlere Aktivität, was zu dieser Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristig neutrales Stimmungsbild für die Aktie von Wesdome Gold Mines.

Vergleicht man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wesdome Gold Mines mit anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau", so zeigt sich, dass die Aktie unterbewertet ist. Das KGV liegt derzeit bei 79, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 323. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Die Analystenbewertungen für Wesdome Gold Mines sind insgesamt positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "gut". Aus den letzten Monaten liegen keine neuen Bewertungen vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 8,81 CAD und einem Aufwärtspotenzial von 18,77 Prozent wird die Aktie von den Analysten ebenfalls als "gut" empfohlen.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so schüttet Wesdome Gold Mines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" aufgrund der großen Differenz zum Branchendurchschnitt von 3,66 Prozentpunkten.

Insgesamt erhält die Aktie von Wesdome Gold Mines daher eine neutrale Stimmungsbewertung, wird aufgrund des KGV als unterbewertet eingestuft und erhält von den Analysten eine positive Empfehlung.