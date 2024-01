Wesdome Gold Mines Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Wesdome Gold Mines wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,67 CAD, während der Kurs der Aktie bei 7,71 CAD um +0,52 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Das entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 7,81 CAD, was einer Abweichung von -1,28 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus die Ratingstufe "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Wesdome Gold Mines 2 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wesdome Gold Mines vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 14,3 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 7,71 CAD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 8,81 CAD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wesdome Gold Mines liegt der RSI7 aktuell bei 67,42 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wesdome Gold Mines-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 10,97 Prozent, was 21,24 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,27 Prozent, wobei Wesdome Gold Mines aktuell 21,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.