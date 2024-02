Wesco Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während 70 bis 100 als überkauft gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Wesco liegt bei 57,14, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,64 und signalisiert ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zum üblichen Niveau. Daher erhält die Wesco-Aktie sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch den Buzz ein Neutral-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 509,43 JPY für die Wesco-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 532 JPY, was einem Unterschied von +4,43 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen keinen signifikanten Unterschied zum letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein Neutral-Rating für die Wesco-Aktie resultiert.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wesco eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen lassen keine positiven oder negativen Ausschläge erkennen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wesco daher eine insgesamt neutrale Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.