Wesco Holdings Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Wesco beträgt der RSI 58,82, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 55,93, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Wesco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. In diesen Zeiträumen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Wesco-Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, mit einer Abweichung von +0,87 Prozent. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage wird ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben, basierend auf einer Abweichung von -0,58 Prozent.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich festhalten, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt resultiert somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Wesco.