Wesco Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Wesco-Aktie wird von Analysten auf longfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als gut, 1 als neutral und keine als schlecht eingestuft. Es wird erwartet, dass der Kurs in Höhe von 196,8 USD liegt, was einer Erwartung von 11,61 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung "Gut".

Bei einer Dividende von 0,99 % ist die Ausschüttung von Wesco im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren (16,97 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 15,99 Prozentpunkte, was eine Einstufung als "Schlecht" impliziert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wesco-Aktie beträgt 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Gut"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Wesco damit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Wesco in den vergangenen Wochen kaum verändert, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als durchschnittlich bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Wesco-Aktie auf Basis der Dividende, Analysteneinschätzungen, Relative Strength Index und Sentiment/Buzz mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingestuft.