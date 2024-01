Wesco Aktie: So schnell kann es gehen

Die Analystenbewertung für die Wesco-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 5 Bewertungen wurden 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 196,8 USD, was einer potenziellen Performance von 13,18 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie bei 173,88 USD gehandelt wird.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 44,34 Prozent erzielt, was jedoch 104,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 149,31 Prozent liegt. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 242,71 Prozent, und Wesco erreicht nur 198,37 Prozent davon. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wesco liegt bei 57,4, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt erhält die Wesco-Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating, während die Branchenvergleiche eher negativ ausfallen.