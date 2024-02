Wesco Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Wesco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Wesco jedoch um 213,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 408,09 Prozent, wobei Wesco aktuell 377,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Wesco-Aktie von 142,55 USD eine Entfernung von -9,16 Prozent vom GD200 (156,93 USD) auf. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 171,09 USD, was zu einem Abstand von -16,68 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wesco-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Wesco festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Wesco liegt momentan bei 81,66 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wesco daher in diesem Punkt unserer Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.