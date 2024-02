Wesco Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Wesco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor eine Unterperformance von 213,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Handelsunternehmen und Distributoren liegt bei 408,83 Prozent, wobei Wesco aktuell um 377,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wesco mit 0,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,65 Prozent. Im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren beträgt die Differenz sogar -16, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wesco bei 157,15 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 144,6 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 169,89 USD, was wiederum einer Differenz von -14,89 Prozent entspricht und zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wesco liegt bei 44,08, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 61,69 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher negative Entwicklung der Wesco-Aktie, was zu den Bewertungen "Schlecht" und "Neutral" in verschiedenen Kategorien führt.