Wesco Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Wesco-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 13, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 27,43 ebenfalls an, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Wesco-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für die Wesco-Aktie zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wesco-Aktie beträgt aktuell 11,61 und liegt damit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wesco-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,55 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses (+2,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wesco-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.