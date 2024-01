Wesana Health Holdings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Wesana Health als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wesana Health-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,67, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Wesana Health. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Wesana Health-Aktie ein "Neutral"-Rating im Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der Wesana Health-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -60 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,03 CAD eine Abweichung von -33,33 Prozent und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Somit erhält Wesana Health insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.