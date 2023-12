Wesana Health Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Wesana Health zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wesana Health bei 0,05 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,01 CAD erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -80 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage mit einem Stand von 0,04 CAD führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie einen Abstand von -75 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Wesana Health liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 55 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Wesana Health diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Wesana Health insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.