WesCan Goldfields Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Wescan Goldfields hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,64 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Wescan Goldfields eine Outperformance von +10,64 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,64 Prozent im letzten Jahr, und Wescan Goldfields lag 10,64 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Wescan Goldfields beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur knapp unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Wescan Goldfields waren. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Wescan Goldfields daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wescan Goldfields beträgt 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 75, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating.