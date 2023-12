WesCan Goldfields Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine große Rolle. Wir haben die Aktie von Wescan Goldfields auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wescan Goldfields blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Wescan Goldfields bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs der Wescan Goldfields-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,04 CAD, was einen Unterschied von -20 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,05 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wescan Goldfields-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Wescan Goldfields-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Metalle und Bergbau. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Wescan Goldfields-Aktie ergibt sich ein Wert von 100 Punkten für den RSI7, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 100, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.