WesBanco Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Wesbanco-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 26,58 USD verzeichnet, während ihr eigener Kurs bei 30,42 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +14,45 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Über die letzten 50 Tage beträgt der GD50 27,96 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,8 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Wesbanco-Aktie derzeit mit einem Wert von 78,54 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Bei einem Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche "Finanzen" zeigt sich, dass die Wesbanco-Aktie eine Rendite von -30,52 Prozent erzielt hat, was 41,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 2,15 Prozent, und die Wesbanco-Aktie liegt aktuell 32,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Wesbanco-Aktie laut Analysten als "Neutral" eingestuft. Bisher liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 38 USD, was einer zukünftigen Performance von 24,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinstufung der Analysten als "Gut" bewertet.