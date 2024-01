WesBanco Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Wesbanco":

Die Dividendenrendite für Wesbanco beträgt aktuell 5,65 Prozent, was 1,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu anderen Finanzaktien hat Wesbanco im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,52 Prozent erzielt, was 41,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 1,72 Prozent, was bedeutet, dass Wesbanco aktuell 32,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Wesbanco-Aktie aktuell als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 38 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält Wesbanco eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Wesbanco in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb diese Stufe mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Wesbanco daher für diesen Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.