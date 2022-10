Wertschätzung durch Mitarbeitergeschenke - 5 Benefits, die beim Pflegepersonal gut ankommen

Köln (ots) -Früher hatte der Arbeitgeber die Zügel in der Hand. Heute ist es der Arbeitnehmer. Er ist der Motor des Unternehmens. Umso wichtiger ist es, diesen Motor regelmäßig zu ölen - insbesondere in Kliniken. Das Pflegepersonal will sich wertgeschätzt fühlen. Ansonsten liebäugelt es schnell mit der großzügigeren Konkurrenz.Nicht aber nur mit einer Gehaltserhöhung steigt die Mitarbeiterzufriedenheit. Auch Mitarbeitergeschenke kommen bei Pflegekräften gut an. Das sieht Martin Recht, Geschäftsführer von TIGA Recruiting, genauso. "Meiner Erfahrung nach fühlen sich die Mitarbeiter durch Geschenke noch stärker geschätzt als durch eine Gehaltserhöhung." Nur welche Aufmerksamkeiten wünscht sich das Klinikpersonal von seinem Arbeitgeber?1. GeschenkgutscheineGeschmäcker sind bekanntlich verschieden. Umso schwieriger gestaltet sich für Arbeitgeber die Geschenkesuche: Was bereitet den Angestellten eine Freude? Ist es ein spannender Thriller, ein frischer Obstkorb oder ein Massageroller im Handtaschen-Format? Mit einem Geschenkgutschein hat er die freie Wahl. Jetzt muss nur noch das "Genre" stimmen:Frau Müller beispielsweise, eine Literaturliebhaberin, freut sich über einen Gutschein für die Buchhandlung nebenan. Herr Buchner hingegen, ein Freund der mediterranen Küche, bevorzugt einen Gutschein für seine Lieblingspizzeria. Und wie sieht es mit Frau Eller aus der Personalabteilung aus? Als leidenschaftliche Heimwerkerin kommt ihr ein Gutschein vom Baumarkt gerade recht.2. AbonnementsWer eine Alternative zum Geschenkgutschein sucht, liegt mit einem Abonnement richtig. Ob Zeitschriften-, Musik- oder Hörspiel-Abonnements - die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Im Idealfall wählt der Arbeitgeber ein Abonnement, das zur Institution passt - zum Beispiel ein renommiertes Fachmagazin für psychosomatische Kliniken. Dann hat das Mitarbeitergeschenk sogar einen fachlichen Mehrwert.3. FortbildungenEin vorbildlicher Arbeitgeber tritt nicht auf der Stelle. Er bringt seine Angestellten auf den neuesten Stand. Nicht ohne Grund zählen Fortbildungen inzwischen zu den beliebtesten Mitarbeitergeschenken. Nicht aber nur klassische Tagungen oder Seminare verbergen sich in den Geschenkgutscheinen. Gelegentlich sind sie auch mit einem Zugangscode für digitale Fortbildungsplattformen gefüllt. So bestimmen die Mitarbeiter die Seminarzeit und den Seminarort ganz einfach selbst.4. Kleine Freuden für den ArbeitsalltagBesonders zu schätzen wissen Mitarbeiter Geschenke, die ihnen den Arbeitsalltag versüßen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer neuen Kaffeemaschine oder Mikrowelle für die Gemeinschaftsküche? Unterhaltung ist ebenfalls gern gesehen. Mit einem Fernseher, Digitalradio oder Kickertisch kommt sofort Stimmung in den Mittagspausen auf. Genauso großen Grund zur Freude gibt es bei neuen Möbelstücken. Denn wer wünscht sich keinen ergonomischen Bürostuhl oder gemütlichen Lounge-Sessel zum Entspannen?5. SchreibwarenAuch Kalender, Notizblöcke, Tagebücher und Memoboards gehören zu den Dingen, mit denen man Mitarbeitern eine Freude machen kann. So dürfen sie keinesfalls unter den Mitarbeitergeschenken fehlen. Besonders begehrt sind personalisierte Schreibwaren. Blöcke, Stifte oder Organizer mit dem Klinik Logo sorgen für eine individuelle Note und stärken das Gemeinschaftsgefühl.Über Martin Recht:Martin Recht ist der Geschäftsführer von TIGA Recruiting. Als einer der Köpfe von TIGA Recruiting arbeitet er an langfristigen Lösungen für die Kliniken. TIGA Recruiting konzentriert sich mit seinem Angebot ganz auf die Mitarbeitergewinnung für Krankenhäuser. Es sind kleine und große Krankenhäuser und auch namhafte Universitätskliniken unter den Kunden des Unternehmens. Das Team legt dabei Wert darauf, immer nah am Geschehen zu sein. Sie sprechen mit den Leuten vor Ort, um ihre Sorgen und Nöte zu verstehen. Weitere Informationen unter: TIGA-Recruiting.de (https://www.tiga-recruiting.de/)Pressekontakt:TIGA RecruitingEin Unternehmen der TIGA Media GmbHE-Mail agentur@tiga.mediaPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Martin Recht, übermittelt durch news aktuell