Werner Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Werner-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 69,62 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,03 eine neutrale Bewertung an.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Werner in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Werner-Aktie bei -1,63 Prozent, was mehr als 1385 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" liegt die Rendite mit 12,85 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Werner-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Die abgegebenen Kursziele zeigen, dass die Aktie um 17,69 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Werner somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.