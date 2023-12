Werner Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) für Werner liegt bei 18,61 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Werner daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionintensität im Internet zeigt eine starke Aktivität für Werner, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Werner 4 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 16,76 Prozent und ein mittleres Kursziel von 48,89 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Werner beträgt 1,52 Prozent und liegt mit 0,5 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,02). Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral".