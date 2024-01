Werner Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Werner beträgt das aktuelle KGV 22, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" haben im Durchschnitt ein KGV von 27. Demnach ist Werner aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Gut". Schaut man auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Werner-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Werner auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI von Werner bei 40,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch beim etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ist Werner weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,51), weshalb das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Werner eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.