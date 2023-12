Werner Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Werner betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass Werner weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,57, was darauf hinweist, dass Werner überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Analysen weist die Aktie von Werner ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,03 auf, was 22 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (26,89). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Werner keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Somit erhält Werner in dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von Werner im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -4,95 Prozent aufweist, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Straße und Schiene" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,66 Prozent, während Werner mit 7,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.