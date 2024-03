Werner Aktie: Grund zur Sorge?

Die Aktie von Werner hat in den letzten zwölf Monaten eine positive Analystenbewertung erhalten, mit 1 Gut und 0 Neutral oder Schlecht Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43 USD, was einem Potenzial von 13,25 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 37,97 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Werner als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wird auch positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse sozialer Medien und der vorherrschenden positiven Themen in den Kommentaren in den letzten ein bis zwei Tagen. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Werner ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,12, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.