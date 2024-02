Werner Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktie von Werner wird aktuell als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 31,27 höher ist als der Branchen-Durchschnitt von 27,15. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Werner als überkauft betrachtet, da der 7-Tage-RSI bei 76,06 Punkten liegt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch -verkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben Werner in den letzten 12 Monaten 1 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Bewertung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein Gesamturteil von "Gut". Das mittlere Kursziel wird bei 43 USD gesehen, was eine positive Entwicklung von 7,58 Prozent darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Werner ist ebenfalls als "Neutral" einzustufen, was zu einer insgesamt langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt.