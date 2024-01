Werewolf Therapeutics Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Werewolf Therapeutics-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung insgesamt eine Bewertung von "Gut". Von den Analysten liegen 2 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative vor. Es gab keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 15 USD, was einer potenziellen Performance von 223,28 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 4,64 USD vorliegt.

Die Anlegerstimmung zu Werewolf Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Werewolf Therapeutics-Aktie derzeit +71,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +71,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Werewolf Therapeutics derzeit als "überverkauft" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, mit Werten von 12,39 und 22,54. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Werewolf Therapeutics-Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft, basierend auf den Analysteneinschätzungen, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.