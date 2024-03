Werewolf Therapeutics Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Bewertung durch Analysten ergibt für Werewolf Therapeutics insgesamt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Bewertungen und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Werewolf Therapeutics liegt bei 15 USD, was eine potenzielle Kursentwicklung von 141,16 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 6,22 USD liegt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Werewolf Therapeutics wird als positiv eingestuft, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Die Aktie erhält daher in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Werewolf Therapeutics basierend auf trendfolgenden Indikatoren ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen vom aktuellen Schlusskurs, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Werewolf Therapeutics-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine positive Gesamteinschätzung für Werewolf Therapeutics.