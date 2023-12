Werewolf Therapeutics Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Werewolf Therapeutics-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 2,65 USD, was einem Abstand von +12,83 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 2,99 USD entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2,45 USD, was einem Abstand von +22,04 Prozent bedeutet. Auf Basis dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 Bewertungen für die Werewolf Therapeutics-Aktie abgegeben, von denen alle positiv waren. Dabei ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 15 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 401,67 Prozent entspricht und somit zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Bewertung hier "Neutral" lautet. Auch die Diskussionsfrequenz blieb unverändert.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, wobei in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Werewolf Therapeutics-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten eine Bewertung von "Gut".