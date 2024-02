Werewolf Therapeutics Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Werewolf Therapeutics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Werewolf Therapeutics. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 15 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 155,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung rund um Werewolf Therapeutics insgesamt positiv ist. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Werewolf Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 42,12 und einem RSI25-Wert von 43,94.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Werewolf Therapeutics von Analysten und Anlegern insgesamt positiv bewertet wird, während die Stimmung in den sozialen Medien zuletzt etwas abgenommen hat.