Werewolf Therapeutics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Technische Analyse für Werewolf Therapeutics zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,35 USD einen positiven Abstand von +126,15 Prozent zum GD200 (3,25 USD) aufweist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Ebenso zeigt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, mit einem Kurs von 4,92 USD ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +49,39 Prozent beträgt. Die Kombination dieser beiden Durchschnittswerte führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Aktienkurses von Werewolf Therapeutics.

Der Relative Strength Index (RSI) für Werewolf Therapeutics liegt bei 15,5, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 28,92, was für 25 Tage eine positive Bewertung ergibt. Diese Gesamtbetrachtung führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

Die Analysteneinschätzung für Werewolf Therapeutics zeigt, dass von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, alle als "Gut" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 15 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 104,08 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen positiv für Werewolf Therapeutics entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Werewolf Therapeutics auf Basis dieser Analyse mit einem "Gut" bewertet.