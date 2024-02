WereldhaveV Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Die Technische Analyse der Wereldhave NV zeigt, dass der Aktienkurs derzeit -4,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,39 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine charttechnische Bewertung von "Neutral" für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wereldhave NV liegt bei 63,57, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder Überkauf noch -verkauf festgestellt werden. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine neutrale Situation an. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wereldhave NV eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Wereldhave NV. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Wereldhave NV in allen analysierten Kategorien eine Gesamteinschätzung von "Neutral".