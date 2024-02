WereldhaveV Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wereldhave NV liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" für diese Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls unverändert. Daher erhält die Wereldhave NV-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Wereldhave NV in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der längerfristige Durchschnitt der Wereldhave NV-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,66 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,74 EUR deutlich darunter lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt lag bei 14,09 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führte.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Einstufung für die Wereldhave NV.