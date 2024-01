WereldhaveV Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei Wereldhave NV ergibt sich dabei eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wereldhave NV liegt der RSI7 bei 54,69 Punkten und der RSI25 bei 60,05, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In den sozialen Medien wurde Wereldhave NV in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Wereldhave NV, da der Kurs der Aktie nahe dem Trendsignal verläuft.

Insgesamt erhält Wereldhave NV daher ein "Neutral"-Rating in allen analysierten Bereichen.