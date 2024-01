WereldhaveV Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Wereldhave NV-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wereldhave NV liegt bei 47,3, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 14,71 EUR für die Wereldhave NV-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,61 EUR, was zu einer Bewertung von "Neutral" aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Tendenzen, was zu weiteren "Neutral"-Bewertungen führt.

Insgesamt wird die Wereldhave NV-Aktie in Bezug auf das Sentiment, den RSI und die technische Analyse als "Neutral" eingestuft.