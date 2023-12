WereldhaveV Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen in Betracht zieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Wereldhave NV liegt bei 44,76 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 49,9, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Wereldhave NV geäußert, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,7 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 14,51 EUR um -1,29 Prozent ab, was zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 14,56 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen eine mittlere Aktivität auf, was zu einer langfristigen "neutral"-Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.