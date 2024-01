WereldhaveV Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Wereldhave NV zeigen sich dabei mittlere Aktivitäten und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Wereldhave NV zeigt aktuell einen überkauften Wert von 71,25, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt hingegen einen neutralen Wert von 67, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wereldhave NV in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erhält Wereldhave NV ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich des Schlusskurses mit dem gleitenden Durchschnitt.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt für Wereldhave NV eine neutrale Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild, den RSI und die Anleger-Stimmung, sowie in der technischen Analyse.