Werbevideo erzählt die Geschichte der Ainu-Kultur

Die Abteilung für Ainu-Politik der Ainu-Förderabteilung des Ministeriums für Umwelt und Lebensfragen der Regierung von Hokkaido freut sich bekanntzugeben, dass das Werbevideo über die Ainu-Kultur mit dem Titel „AINU MUSEUM TRIP" veröffentlicht wurde und jetzt weltweit gestreamt werden kann. Der Film entstand in der Hoffnung, nicht nur die natürlichen und atemberaubenden Landschaften von Hokkaido zu präsentieren, sondern der Öffentlichkeit außerdem die Schönheit und die Vielfalt der Kultur zu vermitteln, die von den Ainu, dem indigenen Volk von Hokkaido, weitergegeben wird. Wenn Sie Hokkaido besuchen, seien Sie dazu eingeladen, zusammen mit den Landschaften und der lokalen Küche auch die Kultur der Ainu zu erleben.FilmDas Werbevideo ist in sieben Sprachen verfügbar:Englisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Koreanisch, Französisch, Deutsch und Malaiisch1. Einführung zu den Ainu2. Upopoy3. Zentral-Hokkaido4. Ost-Hokkaido5. Nord-Hokkaido6. Süd-Hokkaido7. Zusammenfassung (15 Sekunden, 30 Sekunden und 180 Sekunden)Dies ist der Link zur Auswahl der Sprache und zum Ansehen des Videos:URL: https://www.ainumuseum-trip.jp/global.htmlPresseanfragen:Kontakt: Abteilung für Ainu-Politik der Ainu-Förderabteilungdes Ministeriums für Umwelt und Lebensfragen der Regierung von Hokkaido,E-Mail: kansei.ainu@pref.hokkaido.lg.jp URL: https://www.ainumuseum-trip.jp/global.htmlVideo – https://www.youtube.com/watch?v=1gSDp3N8K0o