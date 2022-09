Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Der werbegestützte Plan des Streaming-Marktführers Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ist eines der am meisten erwarteten Ereignisse im Streaming-Sektor. Ein Analyst sagte: "Es könnte sein, dass es in den Aktien nicht eingepreist ist". Der Netflix-Analyst: Evercore ISI-Analyst Mark Mahaney stufte die Aktie von Netflix von "In-Line" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von $245 auf $300. Related LInk: Here's How Many… Hier weiterlesen