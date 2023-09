Werbeagentur verteidigt CDU-Logo und erklärt Pannen bei Vorstellung

HAMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die Werbeagentur, die das neue CDU-Design entworfen hat, steht weiter hinter ihrem Entwurf, hat aber auch die Pannen bei der Präsentation erklärt. So war in einem Video der georgische Präsidentenpalast statt des Bundestags zu sehen, Farben mit den Namen "Rhöndorf-Blau" und "Cadenabbia-Türkis" sorgten für Spott und wurden als Annäherung an die AfD empfunden. Jürgen Florenz, Chef der Kreativagentur Guru, sagte nun dem "Stern": "Das Video war ursprünglich nur für den Pitch gedacht."

Der Cutter habe dann "dummerweise nicht genau hingeschaut und gedacht: Oh, die Perspektive ist hübsch, das nehme ich". Florenz verwies zudem darauf, dass man nur drei Wochen Zeit gehabt habe bis zur Veröffentlichung. Die Abwehrhaltung gegen das neue Design kann der Werber trotzdem nicht verstehen: "Das kam nämlich bei allen gut an, nicht nur bei Herrn Merz und Herrn Linnemann." In Bezug auf eine angebliche ästhetische Nähe zur AfD sagte der Werber: "Man muss sich ja immer auch fragen: Welche Farben bleiben denn übrig?" Ansonsten müsse auch die "Tagesschau" ihr Blau ändern. Tiflis kennt der Wahlhamburger nach eigenen Angaben gut, da war er 2019 im Urlaub mit der Familie und kann es nur empfehlen. Erste CDU-Landesverbände sollen sich bereits weigern, auf die einheitliche Ästhetik umzuschwenken.

Foto: über dts Nachrichtenagentur