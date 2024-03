Wenzhou Yihua Connector Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) des Wenzhou Yihua Connector liegt bei 42,2, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit wird dem Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wenzhou Yihua Connector. Die Anleger zeigten sich an zehn Tagen positiv und an einem Tag negativ gestimmt. Drei Tage lang gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Wenzhou Yihua Connector beträgt derzeit 0,44 %, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,26 % liegt. Damit wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 52, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Somit ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.