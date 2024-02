Wenzhou Yihua Connector Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Wenzhou Yihua Connector hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,64 Prozent erzielt, was 31,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" (-18,26 Prozent) liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die jährliche Rendite der Aktie bei -13,68 Prozent, was einer aktuellen Unterperformance von 35,95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wenzhou Yihua Connector liegt bei 52,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie eine Abweichung von -14,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit -6,4 Prozent eine negative Entwicklung, wodurch das Unternehmen insgesamt in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für Wenzhou Yihua Connector ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.