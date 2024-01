Wenzhou Kangning Hospital Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie des Wenzhou Kangning Hospital hat in verschiedenen Bereichen eine Bewertung erhalten. In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,04 HKD, während der aktuelle Kurs bei 13,5 HKD liegt, was einer Abweichung von +12,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einem Wert von 12,45 HKD eine Abweichung von +8,43 Prozent auf und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Wenzhou Kangning Hospital eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird für diesen Faktor eine Einschätzung von "Neutral" vergeben. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (50) als auch der 25-Tage-RSI (38,57) führen zu dieser Einschätzung. In Summe erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 18,78 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 25,61, was einer Unterbewertung von 27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.