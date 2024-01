Wenzhou Kangning Hospital Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Wenzhou Kangning Hospital-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12,07 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 13,5 HKD liegt und somit einen Abstand von +11,85 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,64 HKD, was einer Differenz von +6,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Was die Dividende betrifft, so weist die Wenzhou Kangning Hospital-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0,79 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 77,17, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,24 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Wenzhou Kangning Hospital-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,78 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Wenzhou Kangning Hospital-Aktie, mit positiven Signalen in der technischen Analyse und fundamentalen Kriterien, aber negativen Signalen hinsichtlich Dividende und RSI. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.